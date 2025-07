Calciomercato Serie B: il Padova vicino a Gomez e Baselli. Vlahovic allo Spezia

Il mercato di Serie B entra nel vivo. A tre giorni dall’apertura ufficiale della sessione estiva, il calciomercato di Serie B inizia già a scaldarsi. Alcuni club della cadetteria stanno muovendo i primi passi decisi per rinforzare le rispettive rose in vista di un campionato che si preannuncia combattuto e ricco di insidie.

Padova scatenato

Tra le squadre più attive c’è senza dubbio il Padova. Freschi di promozione, i biancoscudati guidati da Andreoletti non intendono recitare il ruolo di semplici comparse nella prossima stagione. Anzi, stanno per mettere a segno due colpi di grande spessore: Papu Gomez e Daniele Baselli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le firme sarebbero attese già in giornata.

Gomez, ex Catania e Atalanta, deve ancora scontare gli ultimi mesi della squalifica per doping — che terminerà a ottobre — ma nel frattempo si è mantenuto in forma allenandosi con il Renate. Baselli, invece, cerca rilancio dopo un’esperienza al Como segnata da infortuni, e vuole tornare protagonista proprio in Serie B.





Lo Spezia si affida a Vanja Vlahovic

Anche lo Spezia non resta a guardare. Dopo la delusione per la sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese, i liguri vogliono ripartire con ambizioni chiare. Il primo rinforzo per l’attacco è il giovane Vanja Vlahovic, talento esploso lo scorso anno con l’Atalanta U23, dove ha segnato 23 reti laureandosi capocannoniere del Girone A di Serie C.

