Baldini può ripartire dall’Italia U21: è lui il favorito per il post Nunziata

Silvio Baldini è vicino a tornare subito in panchina. Reduce dalla promozione in Serie B conquistata con il Pescara, il tecnico di Massa è libero da meno di un mese dopo la separazione dal club abruzzese e può ripartire dalla guida tecnica dell’Italia Under 21.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Baldini è il favorito per raccogliere l’eredità di Carmine Nunziata, reduce da un Europeo concluso ai quarti di finale dopo una spettacolare sfida contro la Germania, persa ai tempi supplementari. Proprio oggi, 4 luglio, è previsto un incontro con Gattuso, dal quale potrebbero emergere novità significative.

Dopo l’addio al Pescara, Baldini aveva annunciato l’intenzione di prendersi una pausa fino a gennaio. Tuttavia, la possibilità di guidare per la prima volta in carriera una nazionale giovanile sembra troppo allettante per essere ignorata. Nelle prossime ore, quindi, potrebbero arrivare sviluppi importanti.





LEGGI ANCHE

INZAGHI: “PALERMO, PRIMO IMPATTO BELLISSIMO”