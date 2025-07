GdS – “Palermo, l’affare Elia in stand-by. L’Avellino in pressing su Insigne”

Il Palermo sta cercando di concludere l’acquisto di Elia dello Spezia, ma negli ultimi giorni la trattativa ha registrato un rallentamento, riporta il Giornale di Sicilia. Tuttavia, permangono segnali di moderato ottimismo riguardo a un esito positivo dell’operazione, anche se persiste una differenza tra domanda e offerta che deve ancora essere colmata.

La sensazione è che, in un modo o nell’altro, l’accordo possa essere raggiunto; sarà necessario però proseguire le trattative per affinare i dettagli economici e giungere a un’intesa definitiva, attualmente non messa in discussione. Il giocatore è entusiasta all’idea di intraprendere questa nuova esperienza e dimostrare quanto di promettente aveva già mostrato con la maglia rosanero due anni fa, prima che un infortunio ne interrompesse il percorso.

Non solo Elia: la società rosanero è impegnata anche nel rafforzamento di altri reparti, a partire dalla difesa. Sono state eliminate le possibilità di un ritorno di Goldaniga, visto che il centrale del Como dovrebbe rinnovare il contratto con i lombardi per altre tre stagioni.





Nel taccuino del direttore sportivo Osti figurano altri profili potenzialmente interessanti, con la situazione ancora in evoluzione. Marcandalli resta sotto osservazione; inoltre, Facundo Gonzalez – in uscita dalla Juventus e seguito dall’Espanyol – potrebbe rappresentare un’opportunità valida come under; così come Bonifazi, rientrato al Bologna dopo il prestito al Sassuolo. Nell’elenco dei candidati figura anche Barba, recentemente svincolatosi dal Sion. In uscita Insigne, su di lui in pressing l’Avellino.