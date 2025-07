Henry, l’ex Palermo saluta l’Italia: “Le nostre strade di separano”

L’addio all’Italia di Thomas Henry. L’ex attaccante del Palermo ha voluto dedicare allo Stivale un saluto attraverso i propri canali social.

Le parole di Henry

“Grazie Italia. È stato un onore scoprirti e imparare la tua lingua. A volte ti ho odiato, per i tuoi troppi episodi in cui il business e la politica sono più importanti dello sport. Anche momenti difficili come questo infortunio al ginocchio che mi ha tenuto lontano dal campo per troppo tempo. – scrive il francese classe ‘94 su Instagram – Ma preferisco ricordare i momenti migliori, e quindi come nel tuo mondo, dove non c’è mai una via di mezzo, ti ho amato ancora di più con questi momenti di immenso orgoglio, come questi gol contro queste squadre, calciatori e questi stadi leggendari.

Le nostre strade devono separarsi, ma non dimenticherò mai tutti questi momenti trascorsi insieme, né tutte le persone che ho potuto incontrare in questi anni da Nord a Sud. Ciao Italia ci vediamo presto”.