“Spiagge della salute”, il tour di prevenzione e sport arriva anche a Palermo

“Le spiagge della salute” arriva anche a Palermo. La campagna, in otto tappe lungo la Penisola, è promossa dalla rete “Attività sportive confederate” in collaborazione col Sib. Sportelli d’ascolto, consulti medici gratuiti, momenti di aggregazione e tanto sport. Si tratta di un tour itinerante che toccherà i lidi italiani durante la stagione estiva, sensibilizzando residenti e turisti.

Si partirà il 6 luglio da Pescara, passando da Cesenatico (13 luglio), Margherita di Savoia (20 luglio), Tarquinia (27 luglio), Palermo (1-3 agosto), Cecina (3 agosto), Chioggia (24 agosto) e Locri (31 agosto).

In occasione di ogni tappa sarà attivo il “truck della salute”, nel quale opereranno professionisti qualificati attraverso due sportelli. A pochi passi dal truck, il personale specializzato aderente alla rete Attività sportive confederate (Asc) animerà l’area con attività sportive e di intrattenimento: dal beach volley al fitness, passando per yoga, sup e ballo. L’iniziativa è promossa da Asc, in collaborazione con il Sindacato italiano balneari di Confcommercio, con i patrocini del ministero della Salute, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Società italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) e con il supporto di Gruppo San Donato.





“Approfittiamo del periodo in cui le persone affollano le spiagge per raggiungerle con un messaggio di promozione sportiva e di cura della salute fisica e mentale”, dichiara Cecilia Morandini, consigliera nazionale di Asc e Coni.

Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sib-Confcommercio, aggiunge: “Di fronte all’avanzare di mali invisibili che minacciano la psiche e che spesso derivano da isolamento e solitudine, le nostre spiagge, luoghi di ritrovo e socializzazione, rappresentano un importante presidio per la salvaguardia della salute”.

