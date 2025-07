Calciomercato Palermo, nessuna fretta per il portiere: si valuterà Gomis

La situazione legata al reparto portieri è in continua evoluzione. L’obiettivo primario del Palermo resta Emil Audero, che la società vorrebbe riportare in rosanero dopo l’esperienza positiva della scorsa stagione. Tuttavia, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice: il Como non ha intenzione di svendere il giocatore e non è disposto a fare sconti, mentre lo stipendio percepito da Audero è da calciatore di Serie A.

Il direttore sportivo, Carlo Osti, sta lavorando per cercare di riportarlo a Palermo, pur sapendo che l’operazione richiederà tempo e potrebbe anche non andare in porto. Per questo motivo, la dirigenza sta già valutando delle alternative, senza escludere la possibilità di non intervenire subito sul mercato.

Ritiro decisivo per Gomis

Sarà il ritiro estivo a fare chiarezza sulle condizioni fisiche e tecniche di Alfred Gomis. Il portiere è tornato ad allenarsi nel finale della scorsa stagione, dopo aver saltato quasi per intero il campionato a causa di un grave infortunio. I test fisici non hanno rilevato criticità, ma adesso toccherà a Inzaghi verificarne il rendimento direttamente sul campo.





Non è quindi da escludere che Gomis possa diventare il titolare del Palermo nella prossima stagione. In quel caso, il club virerebbe sul mercato solo per affiancargli un secondo portiere, rinunciando alla ricerca di un numero uno. L’intenzione della società, infatti, è quella di cedere Sebastiano Desplanches in prestito, per garantirgli continuità e crescita in un ambiente con meno pressioni, possibilmente sempre in Serie B.

Si studiano alternative

La priorità del Palermo resta invariata: riportare Audero in Sicilia. Tuttavia, considerata la complessità dell’operazione e i tempi lunghi previsti, Gomis sarà intanto attentamente valutato in ritiro e potrebbe anche convincere lo staff tecnico a puntare su di lui come titolare.

Quanto a Desplanches, il suo futuro sembra destinato a proseguire lontano da Palermo, almeno per una stagione, con l’obiettivo di maturare esperienza. Per il ruolo di terzo portiere, infine, la società dovrà decidere chi tra Cutrona, Di Bartolo e Nespola resterà in rosa e chi invece sarà mandato altrove per fare esperienza.

