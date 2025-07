Palermo, tutto fatto per Elia: manca solo un dettaglio

Dopo Chichizola e Cipot, Salvatore Elia è pronto a diventare il terzo giocatore a salutare lo Spezia dopo la scorsa stagione. Non si tratta di uno svincolo né di un prestito in scadenza: la sua sarà una cessione a tutti gli effetti. L’esterno, infatti, ha scelto il Palermo — e il Palermo, spinto dalla volontà di Filippo Inzaghi, ha deciso di puntare forte su di lui.

La trattativa è ben avviata, ma restano ancora alcuni dettagli da sistemare prima della fumata bianca. Lo Spezia chiede circa 2 milioni di euro, bonus inclusi, ma la cifra potrebbe essere limata. A rendere più complessa l’operazione è la posizione dell’Atalanta, che detiene ancora il 50% sulla futura rivendita del giocatore, ceduto a titolo gratuito due stagioni fa.

Il contratto con il club rosanero è già pronto: un triennale che garantirà a Elia un aumento di circa 250.000 euro a stagione rispetto all’ingaggio percepito in Liguria. Il Venezia ha provato ad inserirsi all’ultimo, ma il calciatore non ha avuto dubbi: il richiamo della Sicilia è stato più forte di tutto.





Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, resta da risolvere una questione legata al nuovo agente del giocatore, Giovanni Branchini. Quest’ultimo è ancora in attesa di definire alcune pendenze con lo Spezia, legate sia al mancato rinnovo di Elia sia alla passata cessione di Nzola alla Fiorentina, per la quale sarebbe ancora in attesa di una spettanza promessa ai tempi dall’allora direttore tecnico Eduardo Macía.