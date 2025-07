Calciomercato Serie A, Bonny è un nuovo giocatore dell’Inter / UFFICIALE

L’Inter continua a muoversi sul mercato e ufficializza il terzo acquisto dell’estate. Dal Parma arriva a titolo definitivo Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003. Una scelta che guarda sia alle necessità immediate della squadra che al futuro: con Correa trasferitosi al Botafogo e Arnautovic rimasto senza contratto, servivano nuove alternative dietro ai titolari Lautaro e Thuram. Bonny porta freschezza, fisicità e potenziale, dopo una stagione in cui ha collezionato 37 presenze, 6 gol e 4 assist con i ducali.

Per il giovane francese si tratta anche di un ritorno simbolico con Cristian Chivu, che lo ha seguito da vicino durante una parentesi di lavoro a Parma. L’operazione conferma la strategia dell’Inter: abbassare l’età media della rosa inserendo giocatori giovani e pronti a crescere. A 21 anni, Bonny arriva con la voglia di mettersi in mostra, imparare dai compagni più esperti e magari, col tempo, guadagnarsi un posto importante nel progetto nerazzurro.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Bonny è nato ad Aubervilliers il 25 ottobre 2003, ma fin da piccolo ha vissuto in diversi luoghi della Francia. La sua avventura con il pallone inizia molto presto, in Nuova Aquitania: a 7 anni inizia a giocare nel La Rochelle Villeneuve per poi giocare nel Périgny fino al 2013. Quella sulle rive dell’Oceano Atlantico è solo la prima tappa del suo viaggio: Ange-Yoan si trasferisce sulle sponde della Loira, gioca con lo Chambray e poi entra nel settore giovanile del Tours FC. Un anno solo, prima di spiccare nuovamente il volo, destinazione Châteauroux.





Sprazzi di classe, lampi di luce che permettono ad Ange-Yoan di farsi conoscere, tanto da iniziare a frequentare le Nazionali giovanili francesi per degli stage a Clairefontaine. Nell’estate del 2021 però cambia tutto: Bonny viene acquistato dal Parma, appena retrocesso in Serie B, e la sua carriera svolta definitivamente a neanche 18 anni.

La stagione 2023/24 è quella della rivelazione: Bonny diventa fondamentale nello scacchiere tattico dei ducali che dominano la Serie B. Ange-Yoan è un centravanti moderno, che svaria per tutto il fronte d’attacco, creando spazi e occasioni per i suoi compagni grazie ai suoi movimenti imprevedibili. A fine anno il classe 2003 conta 5 gol e 6 assist: numeri che raccontano solo in parte la sua importanza per il Parma di Fabio Pecchia.

Nel 2024/25 Ange-Yoan gioca per la prima volta in Serie A: il suo impatto è potentissimo, Bonny colpisce con forza il massimo campionato con prestazioni decisamente positive. Al suo esordio contro la Fiorentina nella prima giornata viene premiato come Man of the match della gara, mentre a fine agosto segna la sua prima rete contro il Napoli. In totale colleziona 37 presenze e 6 gol in Serie A.

