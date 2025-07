Arbitri, Rocchi confermato alla CAN: Orsato debutta come designatore in Serie C

Gianluca Rocchi sarà ancora il punto di riferimento per gli arbitri di Serie A e B. L’ex fischietto internazionale è stato confermato alla guida della CAN (Commissione Arbitri Nazionale) per il quinto anno consecutivo. Una scelta nel segno della continuità da parte dell’AIA, che punta ancora sulla sua esperienza per gestire il delicato ruolo delle designazioni ai massimi livelli. Al suo fianco confermati anche i collaboratori Ciampi, Di Liberatore, Gervasoni, Tommasi e Tonolini.

La novità più rilevante riguarda invece la Serie C, dove ci sarà un debutto molto atteso: Daniele Orsato, uno degli arbitri italiani più noti e rispettati nel panorama internazionale, inizierà la sua nuova avventura da designatore della CAN C. In questa nuova veste, lavorerà insieme a Carbone, Gava, Giallatini, Giannoccaro e Pizzi. Una scelta importante, che segna il passaggio ufficiale di Orsato dal campo alla scrivania, dopo una lunga carriera da protagonista.

Cambio anche in Serie D, dove farà il suo esordio come responsabile Stefano Braschi, già designatore della Serie A tra il 2010 e il 2014. Le nomine sono state ufficializzate con una nota dell’Associazione Italiana Arbitri pubblicata ieri sera. Il presidente dell’AIA Antonio Zappi, nei giorni scorsi, aveva sottolineato come trasparenza e chiarezza nelle scelte siano “obiettivi centrali” del suo mandato.





LE DESIGNAZIONI UFFICIALI

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha approvato oggi le nomine dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali.

Di seguito i Responsabili delle Commissioni di calcio e futsal:

CAN: Gianluca Rocchi

CAN C: Daniele Orsato

CAN D: Stefano Braschi

CON Professionisti: Riccardo Tozzi

CON Dilettanti: Luca Gaggero

CAN 5 Elite: Angelo Galante

CAN 5: Franco Falvo

CON 5: Alessandro Scarpelli

