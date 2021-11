MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Mi dispiace doverlo ammettere ma credo la società debba cambiare al più presto mentalità per poter vincere e tornare in Serie B”. Sono le parole di Amauri, che a Lacasadic.com ha detto la sua sulla stagione dei rosa. L’ex attaccante del Palermo ritene che l’andamento della squadra non sia poi così diverso da quello dell’anno scorso.

“Il campionato che stanno disputando in questa stagione mi sembra in linea con quello dell’anno passato quando sono usciti ai playoff. Ho ancora tanti amici a Palermo, e anche loro la pensano che sia necessario un cambio di mentalità”.

Infine, l’ex bomber italo-brasiliano ricorda così gli anni trascorsi in Sicilia: “È stato un periodo fantastico. Mi auguro che una piazza del genere possa tornare al più presto in Serie A, ne guadagnerebbe anche il campionato. Giocare al Barbera è semplicemente magico”.

