Amelia: “Inzaghi è l’uomo giusto. Il Palermo è focalizzato sulla Serie A”

Al termine dell’amichevole tra Palermo e Sondrio — vinta 4-0 dai rosanero — l’allenatore dei lombardi Marco Amelia, ex portiere proprio del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa esprimendo parole di stima verso la squadra di Inzaghi e il progetto rosanero.

“È stata una partita allenante per noi – ha dichiarato Amelia – abbiamo cercato di rendere utile anche per il Palermo questo test. L’obiettivo era svolgere un allenamento congiunto per dare ritmo e minuti a entrambe le squadre. Ho portato tanti giovani e ci siamo anche divertiti: è un buon punto di partenza per noi.”

L’ex estremo difensore ha preferito non sbilanciarsi troppo sull’analisi tecnica del Palermo, ma ha sottolineato la solidità mentale e la determinazione del gruppo: “Difficile dare giudizi netti, ma ho visto una squadra concentrata sull’obiettivo. Inzaghi ha una mentalità vincente e tutto l’ambiente rema nella stessa direzione.”





Amelia si è poi soffermato proprio su Filippo Inzaghi, spendendo parole di grande stima: “È l’uomo giusto per riportare il Palermo in Serie A. Sa bene cosa serve per creare l’ambiente vincente. L’entusiasmo che si respira attorno alla squadra è enorme: l’ho vissuto in prima persona quest’estate, e mi auguro davvero che riesca a portare a termine questo percorso.”

Un pensiero anche su Alfred Gomis, nuovo portiere rosanero: “Mi piace molto. Ha le qualità e soprattutto la personalità per ricoprire un ruolo così delicato. È un portiere affidabile e con le spalle larghe, può essere un punto di riferimento.”

Infine, Amelia ha elogiato la qualità complessiva della rosa: “In questa squadra ci sono tanti giocatori in grado di fare la differenza. La qualità è distribuita in tutti i reparti. La dirigenza sta costruendo un Palermo importante, con una mentalità che potrà far divertire i tifosi. E se i tifosi percepiscono questo atteggiamento, saranno il dodicesimo uomo in campo.”

LEGGI ANCHE

PALERMO, POKER AL SONDRIO