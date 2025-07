Palermo, la conferenza stampa di Inzaghi / LIVE

Parola a Pippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo interviene in conferenza stampa al termine della terza amichevole del ritiro col Sondrio

ORE 20.15 – “Sono contento. Queste amichevoli lasciano il tempo che trovano. Le gambe sono pesanti ma bene il gioco e tutto ciò che sta attorno. Quando le gambe gireranno bene ci divertiremo se continuerà ad esserci questa attitudine al lavoro”.

ORE 20.17 – “Palumbo ha bisogno di lavorare tanto, non so se ci sarà nelle prossime partite. La trattativa è stata più lunga del previsto e quindi avrà bisogno di tempo. Il Palermo ogni hanno ha una corazzata ma i nomi non bastano: lo dimostrano gli ultimi tre anni dei rosa. Bisogna correre alla pari degli altri ma non sono preoccupato. Voglio quest’impegno fino a maggio o giugno. Chi non ha l’atteggiamento giusto può andar via”.





ORE 20.19 – “Gli assenti stanno recuperando bene. Magnani potrebbe esserci domenica. Non ha senso correre rischi in ritiro. Ci sono amche tanti primavera e potrebbero giocare. Tifosi? Hanno azzerato tutto e tocca a noi portarli dalla giusta parte. Con questo atteggiamento possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SONDRIO, LA PROBABILE DEI ROSA

PALERMO, IL REPORT DELLA RIFINITURA MATTUTINA

COME CAMBIA IL PALERMO CON PALUMBO