Palermo, la conferenza stampa di Inzaghi / VIDEO

L’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi commenta in conferenza stampa la convincente vittoria dei rosa in amichevole contro il Sondrio. Il risultato finale è stato 4 – 0, in rete sono andati Pierozzi, Brunori, Ceccaroni e Corona.

“Sono contento. Queste amichevoli lasciano il tempo che trovano”, ha esordito Inzaghi, che ha poi aggiunti: “Non basta essere una corazzata, bisogna correre più degli altri“.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SONDRIO, LA CRONACA DEL MATCH





INZAGHI: “NON BASTA ESSERE UNA CORAZZATA”