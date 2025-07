Il Palermo continua a vincere in amichevole: i rosanero hanno battuto il Sondrio con il risultato di 4 – 0. In rete per i rosa Pierozzi, Brunori, Ceccaroni e Corona.

Gli highlights

LEGGI ANCHE

PALERMO – SONDRIO, LA CRONACA DEL MATCH

INZAGHI: “NON BASTA ESSERE UNA CORAZZATA”