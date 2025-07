Inzaghi, parola d’ordine chiarezza: è un Palermo nuovo anche fuori dal campo

Dichiarazioni nette, franche, chiare e senza giri di parole. Inzaghi sta rivoluzionando anche la comunicazione, che era stato uno degli aspetti più criticati per gli allenatori negli scorsi anni.

Trasparenza su tutti gli aspetti

Le conferenze stampa del nuovo allenatore sono quanto di più chiaro si possa avere. Va dritto al punto, senza fare giri di parole, manda messaggi quando deve farlo e non si tira indietro anche a domande un po’ più specifiche. Anche in questo, Inzaghi sta dimostrando la sua grande esperienza ad altissimi livelli. La comunicazione è centrale e i passi in avanti sono sotto gli occhi di tutti.

Inzaghi parla di mercato e lo fa in modo diretto. “Peda e Corona rimangono. Vasic forse. Desplanches ha bisogno di giocare e partirà”. Non si nasconde davanti al grande lavoro della società per rinforzare l’organico. “Non basta essere una corazzata, dobbiamo correre più degli altri”. E poi temi tattici, dichiarazioni sui singoli e sull’ambiente: Inzaghi, per il momento, sta centrando tutti i punti.





Un frontman consapevole del contesto

Negli scorsi anni la comunicazione degli allenatori del Palermo era stata molto criticata. Corini e Dionisi (Mignani è rimasto a Palermo troppo poco tempo) erano accusati di dichiarazioni “molli”, da zero a zero, spesso fuori dalla realtà. Ecco, la differenza sembra proprio questa: Inzaghi sembra subito aver capito dove sta lavorando.

Ogni allenatore ha il proprio stile, e gestire le conferenze stampa in un ambiente particolare come Palermo non è mai semplice. In un ruolo di frontman che richiede carisma e lucidità – anche se di recente si è notata una maggiore apertura da parte di altre figure societarie – Inzaghi appare decisamente più a suo agio rispetto ai suoi predecessori.

LEGGI ANCHE

INZAGHI: “NON BASTA ESSERE UNA CORAZZATA”

PALERMO, POKER AL SONDRIO

PALERMO – SONDRIO, GLI HIGHLIGHTS