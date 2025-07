Repubblica – “Identikit Palumbo, il ragazzo di Scampia che sogna la Serie A”

“Napoletano doc e fan dell’Inter (passione contagiata dal fratello minore), nato e legato sentimentalmente al complesso residenziale delle “Vele” di Scampia, quartiere a nord-est della città in cui ha cominciato a maturare dribblando gli amichetti di quartiere tra le pietre che delimitavano porte disegnate solo con l’immaginazione, non è mai riuscito a far parte della squadra della sua città”.

Scrive così Alessandro Geraci, che sulle pagine di Repubblica traccia l’identikit di Antonio Palumbo, nuovo acquisto del Palermo. Il suo credo? Assist e passaggi decisivi. Rigorosamente in mancino. Oltre a un’intelligenza tattica superiore alla norma che gli permette di gestire le azioni con grande visione di gioco.

Un numero 10 in tutto – anche se a Palermo prenderà la 5 – in grado anche di segnare con una certa continuità, come nell’ultimo anno in cui si è stato protagonista con nove gol e dieci assist, superando l’annata precedente, in cui i sette centri lo avevano comunque incoronato capocannoniere della squadra.





