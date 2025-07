GdS – “Palermo, dopo Bani si punta su un difensore under”

“L’affare Bani è stato ormai chiuso e il difensore è atteso in ritiro“, così scrive Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia. Per il calciatore un contratto di due anni più rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di promozione in Serie A.

Chiuso il capitolo centrale, Osti si sta dedicando agli altri innesti che servono per completare l’organico. L’obiettivo numero uno è un difensore di piede sinistro come vice Ceccaroni, possibilmente under, per non occupare tutti gli slot over, considerando che con l’arrivo di Bani ne resta solamente uno.

Quest’ultimo potrebbe essere occupato da un portiere. L’orientamento potrebbe essere quello di affidarsi ad un secondo di garanzia e il nome dello svincolato Lezzerini resta in pole.





