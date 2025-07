Massolo: “Baldini è un uomo vero. A Palermo la mia miglior stagione”

Samuele Massolo, portiere del Vicenza ed ex Palermo, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb nella quale ha parlato soprattutto di Silvio Baldini, l’allenatore con cui ha conquistato la promozione in Serie B nel 2022 al termine di una straordinaria cavalcata playoff con i rosanero.

“Con Baldini ho vissuto la migliore stagione della mia carriera a Palermo. È una persona d’altri tempi, un uomo vero. Per me è come un padre calcistico”, ha raccontato il portiere.

Massolo ha poi sottolineato il carattere deciso del tecnico: “Quando crede fermamente in qualcosa, la porta avanti senza esitazioni. Non fa mai nulla per caso. Allenare una Nazionale è diverso rispetto a un club, ma saprà gestire al meglio il gruppo a sua disposizione.





“L’ho sentito un paio di settimane fa e ci siamo anche visti. Ha ancora il fuoco dentro. Vuole vincere e sono certo che ci riuscirà”, ha concluso.

