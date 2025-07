Calciomercato Palermo, caccia al centrale under: piacciono Veroli e Obaretin

Archiviata la trattativa per Bani, il Palermo è pronto a concentrarsi su nuovi obiettivi per rinforzare la difesa. L’intenzione del club rosanero è individuare un difensore “under” che possa agire come alternativa a Ceccaroni, anche perché la lista dei giocatori “over” risulta attualmente al completo.

I principali nomi sul taccuino della dirigenza sono due. Il primo è Davide Veroli, classe 2003 di proprietà del Cagliari, reduce da una stagione in prestito alla Sampdoria con 17 presenze all’attivo. Si tratta di un difensore centrale mancino, capace all’occorrenza di adattarsi anche sulla fascia in una retroguardia a quattro.

L’altro profilo seguito con attenzione è quello di Nosa Edward Obaretin, anch’egli nato nel 2003. Nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze con il Bari, ma è rientrato al Napoli, club detentore del cartellino. Anche lui è un mancino duttile, in grado di agire sia al centro che sull’esterno della difesa.





A confermare l’interesse rosanero per Obaretin è stato il direttore sportivo del Bari, Magalini: “Ha molto mercato in Serie B – ha dichiarato – tant’è che lo cerca il Palermo, ma anche alcuni club di Serie A. Personalmente sarei felice se tornasse da noi, ma dovremo valutare bene come occupare quella casella”.

