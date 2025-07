Euro 2032, Gravina: “Per Palermo ho ottime sensazioni grazie al City Group”

Palermo è in corsa per ospitare delle partite di Euro 2032. Lo conferma ancora una volta Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che sarà in città il 31 luglio proprio per incontrare il club e l’amministrazione comunale.

“Per Palermo abbiamo ottime sensazioni, grazie soprattutto alle importanti volontà del City Football Group”, dice Gravina.

È in arrivo, tramite il decreto in approvazione alle Camere, il commissario per gli stadi di Euro 2032. Una nomina fortemente voluta dal ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che dovrebbe sburocratizzare gli iter per realizzare nuovi impianti.





Entro ottobre 2026, la Federazione dovrà selezionare i cinque stadi italiani che ospiteranno l’evento organizzato congiuntamente con la Turchia.

LEGGI ANCHE

INZAGHI, PAROLA D’ORDINE CHIAREZZA

CALCIOMERCATO PALERMO, CACCIA AL CENTRALE UNDER