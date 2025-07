Gazzetta – “L’Empoli spinge per Vasic. Concorrenza per Obaretin”

L’Empoli continua a muoversi sul mercato per arrivare a Vasic. Lo riporta la Gazzetta, sottolineando come il club toscano stia spingendo per il centrocampista serbo del Palermo. Inzaghi intende valutarlo fino al termine del ritiro per capire se potrà rientrare nelle rotazioni della squadra, ma nel frattempo l’interesse dell’Empoli resta concreto.

Sul fronte difensivo, invece, si raffredda la pista che porta a Peda: il costo del cartellino rimane alto e Inzaghi, nella conferenza stampa post-Sondrio, ha di fatto blindato il polacco.

Più abbordabile invece la pista che porta a Obaretin, giovane difensore del Napoli (ex Bari), nome che resta caldo sul taccuino dell’Empoli e che interessa anche al Palermo, alla ricerca di un vice Ceccaroni per rinforzare la difesa.





