Palermo – Sondrio, la probabile formazione dei rosa: Inzaghi insiste sul 3-5-2

Il Palermo si prepara alla terza amichevole del ritiro confermando il 3-5-2. Durante la rifinitura mattutina, Inzaghi ha ribadito la fiducia al sistema di gioco con tre centrocampisti centrali in vista del test contro il Sondrio, formazione di Serie D guidata da Amelia, ex portiere rosanero.

Gomis tra i pali, Magnani ancora ai box

Tra i pali ci sarà Gomis, complice l’assenza di Desplanches, fermato da una botta ricevuta in allenamento che lo tiene ancora lontano dal lavoro con il gruppo. In difesa, confermato Diakité sul centrodestra, Peda in posizione centrale e Ceccaroni sul centrosinistra. Magnani resta indisponibile, ma ha aumentato l’intensità del lavoro individuale.

Gyasi e Augello insieme dal primo

Sulle corsie esterne, per la prima volta in questo ritiro, ci saranno contemporaneamente Gyasi a destra e Augello a sinistra. A centrocampo Ranocchia sarà il regista davanti alla difesa, affiancato da Gomes (interno destro) e Vasic (interno sinistro). Lund, invece, non ha partecipato alla rifinitura e non sarà a disposizione per la gara.





Palumbo ha svolto parte della rifinitura con i compagni, ma poi non ha partecipato alla fase tattica. Non dovrebbe dunque essere impiegato nell’amichevole. Il suo debutto in rosanero è rinviato al 27 luglio, quando il Palermo affronterà il Bra.

Brunori e Pohjanpalo: la coppia dei sogni

In attacco, Inzaghi si affida alla coppia più attesa: Brunori e Pohjanpalo giocheranno vicini in posizione centrale. Il numero 9 avrà maggiore libertà di movimento, mentre il finlandese agirà da riferimento più fisso.

La probabile formazione (calcio d’inizio alle 18)

PALERMO (3-5-2): Gomis; Diakité, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Vasic, Augello; Brunori, Pohjanpalo.

Indisponibili: Desplanches, Lund, Magnani, Palumbo

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL REPORT DELLA RIFINITURA MATTUTINA

COME CAMBIA IL PALERMO CON PALUMBO