Palermo, Palumbo sceglie la maglia numero 5

Antonio Palumbo indosserà la maglia numero 5 nella sua prima stagione con il Palermo. L’annuncio è stato dato attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del club rosanero. Il centrocampista lascia dunque la numero 10, vestita nella sua recente esperienza a Modena ma ora di proprietà di Ranocchia.

Per Palumbo non si tratta di una novità: il numero 5 lo ha già accompagnato in passato, sia in tre diverse parentesi alla Ternana sia nel suo primo anno a Modena, segno di un legame particolare con questo numero.

L’ultimo a indossare la maglia numero 5 a Palermo è stato Fabio Lucioni, che l’ha portata in entrambe le stagioni vissute in rosanero. Nella lista provvisoria dei numeri attuali, nessun altro calciatore l’aveva ancora scelta, lasciando così spazio a Palumbo per farla sua.





LEGGI ANCHE

PALERMO – SONDRIO, LA PROBABILE DEI ROSA

PALERMO, IL REPORT DELLA RIFINITURA MATTUTINA

COME CAMBIA IL PALERMO CON PALUMBO