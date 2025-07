Ritiro Palermo, 12° giorno: la seduta mattutina / LIVE

ORE 11.03 – La squadra si sposta nella metà campo opposta, dove svolge una breve fase con esercizi di skip e allunghi brevi.

ORE 10.52 – Inizia la partitella su metà campo, senza cambi nelle due formazioni schierate da Inzaghi. L’obiettivo è lavorare sul gioco in spazi ridotti, puntando su scambi rapidi e precisione nei passaggi.

ORE 10.43 – Squadra senza casacca composta da: Pierozzi, Nicolosi, Avena, Di Francesco, Segre, Blin, Palumbo, Squillacioti, Le Douaron e Corona.





ORE 10.34 – Pallamano per il Palermo. Inzaghi dispone due formazioni: in casacca arancione Diakité, Peda, Ceccaroni, Gyasi, Gomes, Ranocchia, Vasic, Augello, Brunori e Pohjanpalo.

ORE 10.29 – I rosa iniziano con la consueta attivazione motoria, accompagnata da esercizi di stretching.

ORE 10.25 – Inizia l’allenamento. Magnani, Lund e Desplanches non sono con il resto dei compagni. C’è il nuovo arrivato Palumbo.

Il Palermo torna in campo per la rifinitura in vista della terza amichevole del ritiro in Valle d’Aosta col Sondrio. A partire dalle ore 10.10 la diretta testuale dell’allenamento su Stadionews.

