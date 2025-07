Iachini a La Gazzetta: “Palermo ha tutto per far bene. Pippo? Rispetto a me ha un vantaggio…”

“Ci sono tutte le condizioni per poter fare bene, perché la società è forte e lo sta dimostrando prendendo dei giocatori di alto livello. Inzaghi è un allenatore che sa come si vince in questa categoria”. Sentenzia Beppe Iachini.

L’ex allenatore del Palermo dei record ha rilasciato un’intervista sul momento rosa a La Gazzetta dello Sport. “L’ambiente è caldo, bello, ti trascina e quindi ci sono tutti i presupposti perché possa essere un campionato positivo. A volte ci si perde in luoghi comuni”.

“Penso che c’è un gran lavoro dietro, perché non si vince per caso. Mi riferisco al lavoro sul campo, a quello che si propone e si trasmette ai giocatori. Ho vinto qualche campionato in B, penso di capirne un po’. In lui vedo tanto lavoro e cura dei dettagli”.





“Pippo sta partendo dall’inizio e questo è un gran vantaggio. Io arrivai a campionato in corso, con la squadra che era quattordicesima in classifica, in un clima di sfiducia. Da lì, con il lavoro, abbiamo costruito una bella cavalcata che ci portò a fare il record di punti. Sarei felice se non fossi più io l’ultimo allenatore ad aver portato il Palermo in Serie A”.