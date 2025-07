Gyasi al GdS: “Palermo è un sogno, qui non mi pongo limiti”

“Per me è un’emozione bellissima e grandissima. Penso sia stato il destino a farmi tornare dove sono nato. È un sogno, mi ricordo quando l’ho detto a mia madre è stata felicissima”. Sono le parole di uno dei nuovi arrivi del Palermo, Emanuel Gyasi, intervistato dal Giornale di Sicilia. Gyasi reputa giocare in B “una sfida affascinante”.

“Parliamo di una società storica e importante. Quando ho ricevuto la chiamata ho sentito le sensazioni giuste, mi sento molto motivato ad iniziare questa avventura. Penso solo al Palermo e fare bene, non mi pongo limiti. Voglio dimostrare chi sono”.

“Il Palermo ha avuto grandi giocatori. Certo che la seguivo, era una squadra stellare: Miccoli, Amauri, Pastore, Ilicic, Dybala, Cavani. Ce ne erano davvero tanti. Anche Liverani, Simplicio…”. L’intervista prosegue sul quotidiano.