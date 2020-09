Un primo assaggio della stagione che verrà. Allo stadio “Castellani” va in scena la sfida tutta toscana fra Empoli e Pontedera: da una parte una delle deluse dell’ultima Serie B, dall’altra una delle piacevoli sorprese del girone A dell’ultima Serie C. Ma dove vedere la partita in diretta tv e in streaming?

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17.30 di mercoledì 2 settembre e la partita sarà visibile sia in diretta tv che in diretta streaming. In diretta tv il match sarà trasmesso sulle tv locali Antenna 50 (canale 615 del digitale terrestre) e 50 CANALE (canale 12 del digitale terrestre).





Il match sarà comunque trasmesso anche in diretta streaming – e dunque visibile anche al di fuori della Toscana – sulla pagina Facebook ufficiale dell’Empoli e sul servizio streaming del sito di “Antenna 50”.

