Ancona – Pescara in tv e streaming: dove vedere, canale, diretta in chiaro / Serie C

L’Ancona, che non vince dal 18 novembre, affronta il Pescara, in netta ripresa dopo un momento difficile. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, domenica 17 dicembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

ANCONA – PESCARA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.