Binda: “Solo il Palermo ha fatto il suo dovere. Tutti possono battere tutti”

Nicola Binda, noto giornalista esperto di Serie B, ha fatto il punto sull’ultima giornata in cadetteria sulle pagine della Gazzetta e ha parlato anche della vittoria del Palermo contro il Pisa.

“Se qualcuno è ancora convinto che la Serie B sia un campionato come tanti, si studi bene cosa è successo in questa giornata e capirà che l’etichetta dell’imprevedibilità non è stata appiccicata a caso. Ci sono – da tempo – 8 squadre in fuga. Tra queste, solo una è riuscita a vincere e la metà ha perso. Campionato riaperto? No, perché il distacco dal centro-classifica resta di 5 punti. Ma come è possibile? È veramente una situazione indecifrabile. In zona promozione il solo Palermo ha fatto il suo dovere, scalando comunque una sola posizione”, si legge.

“Il Parma capolista ha strappato a Cosenza un pareggio d’oro (in dieci dopo 6’) e ha allungato di un punto: non è poco, visto il clima generale. Il Cittadella prosegue nella sua serie-sì, la più lunga tra quelle aperte (6 gare…). E basta. Tra i playoff e gli altri restano ancora 5 punti. Motivo? Semplice, anche il Bari ha perso. E s’è fatto scavalcare da squadre di un certo rango come Brescia e Samp, che sono partite maluccio e forse hanno cambiato passo – scrive Binda – . Ce la faranno ad agganciare il treno per la promozione? Sarà uno dei temi del ritorno. Prima aspettiamo queste due giornate a cavallo del Natale e vediamo se dalla coda arrivano altri scossoni, dopo quelli giunti da Ascoli, Feralpisalò e Spezia. Che in un sol colpo hanno lucidato un’altra etichetta di questo pazzo torneo: tutti possono battere tutti. Non si scappa”.

