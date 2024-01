Ansia Roma, errore clamoroso prima del derby | Autogol giallorosso a poche ore dal match

Il derby di Coppa Italia è ormai alle porte e soprattutto in casa Roma tiene banco la scaramanzia in vista di un match fondamentale per il prosieguo della stagione

Manca sempre meno all’attesissimo derby tra Lazio e Roma valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è fissato per mercoledì 10 gennaio alle ore 18:00 e le due squadre si stanno avvicinando all’evento senza troppi proclami. La posta in palio è altissima e oltre al passaggio del turno nella manifestazione nazionale, questa stracittadina vale anche per tanto altro.

Infatti visto l’andamento non propriamente roseo in campionato da parte di entrambe vincere contro gli eterni rivali potrebbe dare quella spinta necessaria per poter risalire la china in campionato e provare a giocarsi le proprie chance di vincere la coppa. In casa Lazio l’ultima affermazione risale al 2019 mentre la Roma non alza al cielo il trofeo dal lontano 2008.

Entrambe dovranno fare la conta degli indisponibili. Ragion per cui nonostante l’agonismo sarà sempre quello delle grande occasioni, a livello tecnico il derby capitolino sicuramente perderà qualcosa. Il passato però insegna che per vincere la partita più sentita dell’anno non servono solo grandi giocate, ma soprattutto tanto cuore e determinazione.

Su entrambe le sponde del Tevere come al solito vige una certa scaramanzia. In passato infatti quando qualcuno si è lasciato ad espliciti proclami le cose non sono andate per niente bene. Anzi, hanno lasciato in dote delusioni piuttosto cocenti e hanno alimentato diverse polemiche sia prima che dopo la partita.

Roma, parlare prima porta male: le profezie di Nainggolan e le previsioni di Rizzitelli

Le più recenti sono sicuramente quelle di Ruggiero Rizzitelli prima del derby di campionato del 2021 e quella di Nainggolan alla vigilia della doppia semifinale di Coppa Italia del 2017. Nel primo caso dopo che l’ex centravanti giallorosso aveva ostentato tanta sicurezza e aveva previsto una facile vittoria romanista contro una “piccola squadra” la Lazio si impose con un netto 3-0.

Il Ninja invece intercettato da alcuni tifosi all’uscita da un locale aveva dichiarato senza troppi giri di parole: “Contro la Lazio, in semifinale, le vinciamo tutte e due”. In campo però lo scenario fu totalmente differente con l’affermazione biancoceleste per 2-0 all’andata e l’inutile vittoria della Lupa al ritorno per 3-2. Insomma, quando c’è il derby di mezzo, meglio non parlare prima.

Lazio-Roma: i precedenti più recenti in Coppa Italia

La doppia semifinale del 2017 è stata l’ultima occasione in cui le due formazioni della Capitale si sono affrontate in Coppa Italia. Il precedente più illustre è ovviamente la finale del 26 maggio 2013 in cui trionfò la Lazio per 1-0 con gol di Lulic al 71′. Una partita che ancora oggi viene rimembrata e che non ha bisogno di ulteriori approfondimenti.

Prima ancora era stata la Roma a vincere negli ottavi di finale di Coppa Italia del 2011. Il gol del 2-1 di Fabio Simplicio aprì le porte dei quarti all’allora squadra di Ranieri. Precedente favorevole ai giallorossi anche nel 2003 con la doppia vittoria in semifinale (1-2 e 1-0). Lo stesso destino toccò alla Lazio nei quarti di finale dell’edizione del 1998 (4-1 e 1-2). Al termine della stagione l’allora formazione di Eriksson mise le mani sulla seconda Coppa Italia della sua storia.