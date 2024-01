Verona-Inter, lo sfogo di Sogliano: “Che mancanza di rispetto…”

Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, si sfoga. Lo fa dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro, che ha scatenato un’infinità di polemiche per il gol del 2-1 segnato dai nerazzurri, in cui c’è stata una gomitata a palla lontana di Bastoni (non segnalata dal Var).

“In questo momento sono moto rammaricato e deluso – dice Sogliano a Dazn – siamo venuti qui per giocare la nostra partita, contro una squadra che probabilmente vincerà il campionato, però oggi c’è stata una mancanza grande di rispetto nei confronti di una società che nonostante le tante difficoltà sta onorando il campionato. L’episodio nel 2-1 dell’Inter è impossibile che non venga visto in sala VAR: era da annullare in modo molto chiaro”.

“Non è mio costume alzare bandiera bianca – prosegue il diesse – noi gli errori li accettiamo, ma in sala VAR non si possono fare questi errori. Non è giusto quello che è successo oggi. È successo qualcosa di molto grave”.

LEGGI ANCHE

I RISULTATI DI SERIE A