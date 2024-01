Catania scatenato, altri due rinforzi: ufficiali le firme di Celli e Costantino

Terzo e quarto rinforzo ufficiale per il Catania, uno dei club più attivi nella sessione invernale di calciomercato. Il club etneo ha ufficializzato le firme di Alessandro Celli, che arriva a titolo definitivo dalla Ternana, e di Rocco Costantino, acquisito a titolo definitivo dal Monterosi.

Le ufficialità di Celli e Costantino arrivano dopo quelle di Cicerelli e Welbeck. Continua spedita, quindi, la campagna di rafforzamento del Catania, che vuole consegnare a Lucarelli un organico ancora più competitivo per centrare l’obiettivo playoff.

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Celli, nato a Roma il 28 gennaio 1994. Con la squadra umbra, il difensore ha disputato 89 gare, vincendo il campionato di Serie C nel 2021; in Serie B, l’esterno sinistro ha collezionato complessivamente 70 presenze (16 impreziosite da un gol nella prima parte della stagione corrente) giocando anche nel Südtirol e nel Foggia. In avvio di carriera, il neo-rossazzurro ha vissuto sei annate con la Lupa Roma, ottenendo due promozioni: nel 2012 in Serie D, nel 2014 in Lega Pro. In terza serie, al suo attivo anche l’esperienza con il Teramo nel 2018/19. Celli, che si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026, indosserà la maglia numero 28.

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Monterosi Tuscia FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rocco Costantino, nato ad Aarau, in Svizzera, l’8 maggio 1990. Nella prima parte della stagione in corso, l’attaccante ha realizzato 6 reti in 13 gare nel girone C del campionato Serie C NOW; dal 2021 al 2023, con la squadra laziale, ha collezionato in questa categoria 67 presenze firmando 34 gol. Sommate in avvio di carriera le prime formative esperienze tra i dilettanti (di rilievo, il bottino di 46 centri in tre annate in Serie D con la Vis Pesaro), ha debuttato in terza serie con il Südtirol nel 2017/18, andando a segno 18 volte. In C, torneo in cui ha giocato anche con la Triestina, con il Bari, con il Modena e con la Pro Vercelli, ha siglato complessivamente 76 reti tra campionato e playoff. Costantino, che si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026, indosserà la maglia numero 9.

