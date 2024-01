I soldi non mi interessano | Dichiarazione d’amore in casa Napoli: il suo sogno è giocare qui

I tifosi sono al settimo cielo per la decisione del top player. Mazzarri può gioire per ripartire alla grande in questo nuovo anno.

Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, Walter Mazzarri spera che dopo la cessione del centrocampista macedone Elif Elmas non vada via nessun altro giocatore. Purtroppo, la situazione per gli azzurri si è decisamente complicata rispetto allo scorso anno quando hanno dominato su più fronti aggiudicandosi il terzo Scudetto nella storia della società partenopea.

Dopo un inizio traballante con Rudi Garcia alla guida tecnica, il tecnico toscano è poi subentrato dopo la sconfitta interna contro l’Empoli e ha ridato fiducia ad uno spogliatoio privo di identità e stimoli. Da ciò si sono succeduti momenti altalenanti con vittorie convincenti e sconfitte abbastanza deludenti.

Ora però i tifosi auspicano veramente che possa esserci un mercato in entrata all’altezza delle aspettative. Chiusa la trattativa che porta alle pendici del Vesuvio Pasquale Mazzocchi direttamente dalla Salernitana, ora l’obiettivo sembrerebbe essere il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic che, nella scorsa estate era stato vicino a vestire la maglia nerazzurra dell’Inter.

Con l’eventuale arrivo di questo possente centrocampista, non è da escludere che possano esserci altri colpi di mercato che possano riguardare la difesa centrale e l’attacco. L’infortunio di Natan, infatti, sembra mettere il presidente Aurelio De Laurentiis in condizione di dover correre ai ripari e cercare un centrale forte e grintoso.

Rinforzare la squadra

Sembrerebbe, infatti, che possa esserci più di un interesse nei confronti di Dragusin del Genoa che ben sta dimostrando in questa prima parte di campionato. In attacco, invece, si potrebbe puntare a qualche profilo estero per garantire al tecnico Mazzarri un giocatore che possa avere esperienze in Champions League.

Ben presto, infatti, dovranno sfidare agli ottavi di finale il Barcellona di Xavi. Il timore di poter uscire nuovamente contro i blaugrana è davvero molto alto ma l’intento è quello di provare con tutte le forze a regalare una gioia ai tifosi dopo un inizio davvero traballante. Ma ecco, quindi, il giocatore che al momento sembra aver giurato amore eterno agli azzurri.

Politano rifiuta gli arabi

Sembrerebbe che un calciatore partenopeo abbia rifiutato tutte le offerte provenienti dall’Arabia Saudita pur ritrovandosi dinanzi a cifre faraoniche. Stiamo parlando di Matteo Politano che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sarebbe in procinto di richiedere un rinnovo di contratto con gli azzurri per continuare la sua avventura a Napoli.

Quest’anno, nonostante la partenza falsa della squadra, lui è riuscito comunque ad ergersi come punto fondamentale dell’attacco a suon di goal e di assist. Anche quando in panchina vi era Rudi Garcia, ha dimostrato di poter essere un elemento importante ed imprescindibile soprattutto dinanzi alle assenze importanti dei compagni reparto.