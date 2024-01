Lazio, ecco l’occasione della vita | A giugno arriva gratis: manca solo la firma

La Lazio è molto vicina a chiudere il primo colpo in vista della prossima stagione. Il giocatore è in scadenza di contratto e manca solo la firma per rendere il tutto ufficiale

Il calciomercato di gennaio è appena iniziato, ma in casa Lazio si guarda già a giugno. Notoriamente la società biancoceleste sotto la gestione Lotito non ha mai optato più di tanto per la sessione invernale, potendo così concentrare la maggior parte dei propri sforzi durante l’estate. Anche stavolta il canovaccio sembra il medesimo.

Le buone notizie sul fronte infortuni con Immobile e Luis Alberto che potrebbero rientrare prima del previsto e la mancata convocazione di Kamada per la Coppa d’Asia hanno fatto tirare un sospiro di sollievo e non rendono urgenti eventuali interventi in questa fase di mercato. L’obiettivo è quello di sfoltire prima la rosa per poi cercare di cogliere qualche occasione nei giorni finali.

Mister Sarri dal canto suo si aspetta qualcosa, anche perché le risorse non mancano visto il passaggio del turno in Champions League. A ciò si aggiunge anche la ricca Supercoppa Italiana che la squadra si appresta ad affrontare. In caso di trionfo entrerebbero nelle casse del club circa 8 milioni di euro. Un bel bottino se rapportato al fatto che le partite da giocare sono appena due.

Al momento però eccetto un timido approccio per Samardzic su cui il Napoli sembra nettamente più avanti, all’orizzonte l’unico movimento ben avviato riguarda giugno. Si tratta di un nome che circola da tempo e che tra qualche settimana potrebbe essere ufficializzato in vista della prossima stagione.

Lazio-Valeri: un amore che ha radici profonde

Il calciatore in questione è Emanuele Valeri, ormai ai ferri corti con la Cremonese che dopo il rifiuto alla proposta di rinnovo del contratto lo ha messo ai margini della rosa. L’esterno sinistro vuole la Lazio a tutti i costi. È la squadra per cui tifa fin da bambino e in cui ha mosso i primi passi da calciatore facendo la trafila nei settori giovanili.

Classe 1998 Valeri si è messo in mostra nella passata stagione con i lombardi in Serie A risultando un profilo decisamente interessante. Molto abile in fase di spinta (Sarri dovrà lavorarci un bel po’ da un punto di vista difensivo), è dotato inoltre di una discreta velocità. Il suo score nel campionato 2022/2023 è di 37 presenze condite da 2 reti e 3 assist.

Valeri, non solo Lazio: l’ipotesi prestito

Non è detto però che qualora Valeri dovesse approdare realmente alla Lazio ci resterebbe. L’anno di stop per via della diatriba con la Cremonese potrebbe spingere la dirigenza capitolina a mandarlo a giocare in prestito. D’altronde gli estimatori in Serie A non mancano, anche se c’è ci sono alcuni fattori da valutare.

Essendo cresciuto nella Lazio sarebbe utile anche per quanto concerne le liste da presentare per il campionato e le coppe europee. A ciò va aggiunta la più che probabile partenza di Marusic, il cui contratto scadrà nel 2025. A quel punto anche a livello numerico servirebbe un elemento che vada a rimpolpare la batteria dei terzini.