Antonio Conte, salta l’ipotesi Bayern: un altro italiano gli soffia il posto | Smacco allucinante e occasione svanita

Nelle scorse settimane di Antonio Conte era tra i più accreditati per la successione di Tuchel al Bayern Monaco. Lo scenario però è già profondamente mutato

La situazione in casa Bayern Monaco è piuttosto delicata, ma nonostante ciò fino al termine della stagione Thomas Tuchel resterà sulla panchina dei bavaresi. Al termine della stagione il tecnico e il club prenderanno strade diverse così come annunciato dalla società pochi giorni fa.

Per questo è già scattato il toto allenatore anche se la situazione è cambiata in maniera piuttosto netta. Infatti qualora fosse arrivato l’esonero tra i papabili naturalmente ci sarebbero stati gli allenatori attualmente svincolati tra cui spiccano Conte e Mourinho (anche se il portoghese è ancora sotto contratto con la Roma).

A giugno invece il cerchio si allargherà con gli allenatori di altre squadre che vogliono cambiare aria per fare il definitivo salto di qualità in carriera. Allenare il Bayern ovviamente è tra le prospettive più prestigiose per qualsiasi tecnico, ragion per cui sono in tanti a sperare nella chiamata da Monaco.

Ma quali sono gli aspiranti candidati che la prossima estate possono ambire all’incarico? Antonio Conte naturalmente rimane nella lista, anche se potrebbe essere scalzato da alcuni tecnici che attualmente sono impegnati con altre squadre, ma che quasi sicuramente cambieranno aria.

Chi potrebbe andare al Bayern Monaco al posto di Conte

Tra questi spicca Xavi che ha già annunciato il suo addio al Barca. Il tecnico catalano difficilmente resterà in patria e l’ipotesi tedesca sarebbe piuttosto suggestiva. Al tempo stesso però il Bayern non può più sbagliare e vorrebbe puntare su un allenatore che possa dare fin da subito ottime garanzie.

Klopp resta più una suggestione che una pista concreta. Il suo legame con il Borussia Dortmund non sembra conciliarsi con una possibile avventura in Baviera. Nel calcio moderno però mai dire mai. Più plausibili Zidane che attualmente è senza squadra e Flick che tornerebbe dopo aver vinto la Champions League nel 2020.

L’effetto domino sulle principali panchine d’Europa

Tornando però al gioco degli incastri delle varie squadre d’Europa c’è un altro italiano che potrebbe dare il via ad un valzer di panchine piuttosto interessante. Si tratta di Roberto De Zerbi attualmente al Brighton e che sembra essere in cima alla lista dei desideri del Barcellona per il dopo Xavi.

L’attuale tecnico blaugrana come già detto potrebbe essere nel lotto dei successori di Tuchel. Attenzione però, dall’Italia potrebbe arrivare una soluzione che di primo impatto sarebbe clamorosa, ovvero quella che porta a Thiago Motta. Il mister del Bologna sta attirando notevoli attenzioni e anche i top club sono rimasti affascinati dal suo modo di leggere le partite. Insomma la corsa è partita, alla fine solo uno riuscirà davvero a coronare il sogno di sedersi sulla panchina dell’Allianz Arena.