Juventus, prendi lui e vinci lo Scudetto | Allegri con un piede è già fuori: all-in per il tecnico più ambito d’Europa

Il futuro della panchina bianconera è tutto ancora da decidere: il sostituto di Allegri potrebbe essere lui. Nonostante i tanti nomi in circolazione, c’è qualcuno che sembra già dimostrare di avere le carte in regola per sedere sulla panchina della Juventus.

Il campionato di quest’anno sembrava poterci offrire uno scontro in vetta degno di un grande campionato. Invece, a sorpresa, la Juventus ha deciso di chiamarsi fuori e concedere vittoria all’Inter nel giro di un mese. Le difficoltà sono iniziate in casa contro l’Empoli.

Il pareggio maturato con l’inferiorità numerica dei bianconeri sembra aver portato a galla i presagi che aleggiavano all’interno dello spogliatoio. Forse un eccesso di nervosismo, forse una lotta scudetto che non è stata gestita nel migliore dei modi.

Di certo, la giornata seguente contro l’Inter ha affossato definitivamente le aspettative. Come se non bastasse, poi, nelle restanti due giornate di campionato la Juventus ha saputo collezionare un solo punto contro il Verona, oltre alla brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese.

Insomma, il momento bianconero è tutt’altro che semplice. Guardando al risultato complessivo non si può dire che il campionato sia da buttare: per ora Allegri difende il secondo posto. Il suo futuro sulla panchina, però, è tutt’altro che garantito. Il suo sostituto è ancora da decidere, ma sono molti i nomi in lizza.

Massimiliano Allegri potrebbe essere arrivato al capolinea

Dopo un ciclo vincente unico e irripetibile nella storia del calcio nostrano, il ritorno di Massimiliano Allegri sembra aver sofferto della cattiva gestione lasciata soprattutto sul comparto squadra.

Gli strascichi delle decisioni sbagliate si sono sentiti, e ora il futuro del tecnico livornese sembra tutt’altro che assicurato. Tra i papabili sostituti, sono in molti che invocano a gran voce il nome di Thiago Motta, che in questa stagione sta guidando un coraggioso Bologna.

Il futuro bianconero è Thiago Motta?

Nel mirino dei rossoblù c’è la zona Champions, e se le prestazioni rimarranno di alto livello nulla esclude che la squadra felsinea possa davvero conquistare un posto per la competizione delle più grandi d’Europa. Qualcuno, però, vorrebbe Thiago Motta alla Juventus già dalla prossima stagione.

C’è da dire che sono anni che il tecnico sta facendo bene nelle sue avventure, e da molti è già ritenuto uno dei migliori giovani in circolazione. Bisognerà attendere le battute finali di questo campionato per vedere come il tutto andrà a modificare il valzer delle panchine in Serie A.