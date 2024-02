Prendiamo Sommer, dalla Premier fanno sul serio | Inter: parte la ricerca del nuovo portiere

L’estremo difensore nerazzurro potrebbe già dire addio dopo il primo anno? La soluzione sembra essere in Premier League. Le difficoltà economiche dell’Inter e le occasioni di mercato potrebbero infatti spingere Yann Sommer fuori dall’Italia già dalla prossima estate.

Il fatturato e i risultati del calcio inglese negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria crescita esponenziale. Nulla di tutto questo è un caso, e anzi le cause che hanno portato a questo successo sono molte e molto chiare da individuare.

L’aumento del tasso qualitativo delle rose d’oltremanica è davvero sbalorditivo considerando gli ultimi decenni. Ciò è dovuto principalmente alle disponibilità finanziarie dei proprietari dei club inglesi, i quali non esitano a investire in maniera corposa.

Come ben sappiamo, però, il calcio è tutt’altro che una scienza esatta. Creare l’undici perfetto sulla carta non significa immediatamente ottenere grandi risultati sul campo. Per questo motivo alcune scelte vanno corrette in corso d’opera.

Certo, alcune realtà possono permettersi errori in maniera molto più tranquilla rispetto ad altre. Ora, però, gli occhi sono puntati tutti sul portiere che attualmente difende i pali della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Il futuro di Yann Sommer

Classe 1988, nato in Svizzera, Sommer si è trasferito all’Inter nella sessione estiva dell’anno scorso per un prezzo di cartellino che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Considerando il suo rendimento, di certo si tratta di un investimento che ha portato i suoi frutti. Prestazioni e situazioni finanziarie, però, potrebbero far sì che il portiere svizzero vada via già nella prossima finestra di mercato.

Di certo non si tratterebbe di una scelta che Marotta prenderebbe a cuor leggero. L’Inter al momento si trova meritatamente in testa al campionato, con uno Scudetto che sulla carta sembra oramai a portata. Sommer potrebbe così seguire le orme del suo predecessore, Onana.

Sirene inglesi per il portiere nerazzurro

Ad accomunarli, però, potrebbe essere la stessa dinamica che si è venuta a costruire nel corso della scorsa sessione di mercato. L’estremo difensore del Manchester United, infatti, sta performando in maniera davvero insoddisfacente. Per questo motivo gli stessi Red Devils potrebbero lanciare un’operazione specchio rispetto a quella conclusa meno di un anno fa.

Ovviamente per ora si tratta di un’ipotesi, ma nulla esclude che le buone prestazioni di Yann Sommer in questa stagione non attirino l’attenzione dei grandi club che all’estero hanno bisogno di coprire un ruolo delicato come quello del portiere: vedremo come si evolverà la situazione.