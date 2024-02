Dybala può anche andarsene: De Rossi non ha più dubbi | Trovato il suo sostituto, ecco quanto costa

Il centravanti argentino prossimo ai saluti. La società ha individuato colui che prenderà il suo posto dalla prossima estate.

Da quando Daniele De Rossi è giunto sulla panchina della Roma in sostituzione del tecnico portoghese José Mourinho, ha portato a casa diversi punti importanti e prestazioni molto convincenti. La grinta e la determinazione dell’ex capitano giallorosso si stanno mettendo sempre più in risalto.

I sostenitori della Roma, infatti, sono estremamente felici di come sia stato in grado di raccogliere l’eredità pesante e portare avanti un modo di giocare e di pensare tale da alimentare i sogni dei tifosi al fine di raggiungere il quarto posto che manca ormai da diversi anni nella Capitale.

Qualora De Rossi dovesse riuscire nell’impresa di raggiungere una posizione utile per la partecipazione alla prossima Champions League nella stagione in corso, non è escluso che la società possa affidargli le chiavi della panchina anche nei prossimi anni.

Sebbene sia stato inizialmente inserito come traghettatore fino a giugno, non è da escludere che il suo ruolo possa continuare tra le fila giallorosse. Pertanto, c’è da dire che uno degli elementi principali della squadra del tecnico è sicuramente l’argentino Paulo Dybala.

Dybala potrebbe salutare

Quest’ultimo, nonostante vari problemi fisici che lo hanno attanagliato soprattutto nella prima parte del campionato, si sta dimostrando sempre più utile alla causa giallorossa. Una vena prolifica, assist a go-go e giocate importanti lo stanno mettendo nella condizione di portare questa sua stagione tra le migliori della sua straordinaria carriera.

Non è un mistero che, con il contratto in scadenza nel giugno del 2025, diverse potrebbero essere le pretendenti che potrebbero farsi avanti sin dalla prossima estate per ingaggiarlo. La società non sembra essere del tutto ferma nel voler trattenere il calciatore a Roma, stessa situazione che riguarda anche il centravanti belga Romelu Lukaku.

Baldanzi il nuovo pupillo

Qualora quindi si dovesse iniziare un nuovo ciclo giallorosso, con o senza un nuovo allenatore, l’argentino potrebbe seriamente lasciare la città anche perché la società ha già individuato il suo erede per eccellenza.

Attenzione, non stiamo parlando di futuri obiettivi di mercato della Roma in quanto il vero pupillo è già presente nella rosa. Stiamo parlando di Tommaso Baldanzi, che è stato acquistato proprio nelle battute finali della sessione invernale di calciomercato. Quest’ultimo è arrivato nella Capitale dopo diversi anni in cui ha giocato con l’Empoli.