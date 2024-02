Ci dispiace, non hai convinto: il Milan fa fuori il primo bocciato | Lo cedono senza rimorsi

Il Milan è pronto a cedere senza rammarico uno dei calciatori da cui ci si aspettava un maggiore apporto. A giugno potrebbe già lasciare il club rossonero

La campagna acquisti estiva del Milan è stata a dir poco esaltante. A Milanello sono arrivati giocatori importanti e soprattutto molti giovani dal sicuro avvenire. Pulisic e Loftus-Cheek sono sicuramente i profili di maggiore esperienza internazionale e per questo hanno avuto un impatto importante fin da subito.

Tra i più sorprendenti invece va annoverato Reijnders che non ha per niente patito il passaggio dal campionato olandese a quello italiano. Anche Jovic arrivato all’ombra della Madonnina con pochissime credenziali si sta rivelando un bomber di scorta di grande affidabilità e ha regalato diversi punti preziosi.

A gennaio invece sono arrivati Gabbia e Terracciano. Il primo si è subito reinserito negli schemi di Pioli. Il secondo ha bisogno di crescere e darà i suoi frutti nel tempo. La società ha fatto un investimento importante per prenderlo dall’Hellas Verona e giustamente vuole lasciarlo maturare con tutta calma.

Discorso diametralmente opposto per un altro giovane di belle speranze che a fine anno potrebbe andar via per trovare più spazio. Probabile che possa partire in prestito. Prima di sconfessare del tutto l’affare concluso la scorsa estate la dirigenza vuole provare a vedere se il talento del ragazzo può emergere altrove.

Milan-Okafor già ai titoli di coda: lo svizzero non ha convinto

Il giocatore in questione è Okafor prelevato la scorsa estate dal Salisburgo. L’esterno offensivo svizzero classe 2000 finora non ha trovato molto spazio, ma nonostante ciò ha messo a segno 4 reti in campionato che si sono rivelate piuttosto pesanti. Pioli però si aspettava di più e per questo non gli ha concesso troppe opportunità dal primo minuto.

Ora con il doppio impegno campionato-Europa League potrebbe avere maggiori chance, ma la sensazione è che la società non sia intenzionata a confermarlo in vista della prossima stagione. Al suo posto potrebbe arrivare un profilo con maggiore esperienza, soprattutto in ambito internazionale.

Le possibili destinazioni di Okafor per la prossima stagione

Per effetto di ciò è più che possibile che il ragazzo possa andare in qualche club meno blasonato per giocare con maggiore continuità. L’ideale sarebbe la cessione prestito ad una squadra di Serie A in modo tale che Okafor possa prendere quella dimestichezza che gli manca con un torneo così tattico come il nostro.

L’altra pista è quella estera e in questo caso la volontà sarebbe quella di consentire al ragazzo di giocare in un torneo competitivo come quello spagnolo o tedesco per poi far ritorno alla base. Poi se dovesse arrivare qualche “proposta indecente” si potrebbe anche discutere di una vendita a titolo definitivo.