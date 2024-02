La Juve ci prova, vogliono riportarlo a casa | Dopo 5 anni riabbraccia i bianconeri

In vista della prossima estate la Juve sta pensando di riportare a casa un suo pupillo che ha lasciato andare via cinque anni fa. Scopriamo di chi si tratta

Il probabile ritorno in Champions League può dare sicuramente nuova linfa alle strategie di mercato della Juventus. Lo scorso anno l’assenza della coppe ha avuto un impatto importante sulla campagna acquisti e alla fine dell’estate è arrivato il solo Weah. Un po’ meglio è andata a gennaio con l’acquisto combinato di Alcaraz e Thiago Djalò, ma ovviamente per tornare ai vertici serve ancora altro.

Per questo i dirigenti bianconeri stanno monitorando tutte le varie piste in modo tale da non farsi trovare impreparati. Molto dipenderà anche dalle cessioni e dalla possibilità di avere ulteriori finanze a disposizione. L’indiziato numero uno a lasciare la Continassa resta Chiesa che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto.

Qualora la situazione non dovesse sbloccarsi l’addio appare più che probabile. Anche Rabiot deve ancora sciogliere il nodo sul futuro, ma con la possibilità di tornare a giocare la massima manifestazione continentale per club il francese potrebbe prolungare ulteriormente il suo contratto con il club piemontese.

Da non trascurare i possibili innesti a parametro zero che ovviamente si preannunciano onerosi per quanto concerne lo stipendio, ma non essendoci costi di cartellino restano comunque piuttosto convenienti. A tal proposito in questi giorni sta circolando una suggestione a dir poco clamorosa.

Juventus: ecco chi potrebbe tornare a giugno

Il nome caldo sarebbe quello di Spinazzola. Il suo accordo con la Roma e in scadenza e il suo agente ha già fatto sapere che andrà via dalla Capitale. Al momento però non ci sono stati contatti concreti con altri club e per questo la Juventus potrebbe inserirsi, forte anche della conoscenza dell’ambiente da parte del giocatore.

Spinazzola infatti ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2018-2019 per poi essere ceduto ai giallorossi nello scambio con Luca Pellegrini. All’ombra del Colosseo al netto dei problemi fisici che spesso lo hanno falcidiato, ha fatto piuttosto bene e ha vinto la Conference League nel 2022.

I trascorsi di Spinazzola alla Juventus

Laddove dovesse tornare a Torino spera di poter riscattare la prima esperienza che non è stata per niente esaltante. Appena 12 presenze tra campionato e coppe e nessun gol realizzato. A quasi 31 anni questa è probabilmente l’ultima possibilità di poter ambire ad un contratto importante di potersi misurare ancora a grandi livelli.

A ciò va aggiunto il discorso nazionale. Spinazzola spera di entrare nelle grazie di Spalletti dopo essere stato uno dei perni dell’Italia di Mancini vincitrice ad Euro 2020. Il suo apporto fino ai quarti di finale è stato determinante, poi però si è dovuto arrendere ad uno dei molteplici infortuni della sua carriera.