Thiago Motta, l’addio è vicinissimo | Certezza Champions League: ecco dove andrà il prossimo anno

Il grande successo in campionato del Bologna sta facendo sognare i tifosi. L’addio del trascinatore, però, è vicino: partirà già a giugno.

Se dovessimo immaginare la squadra più sorprendente di questa nuova stagione di Serie A, sarebbe il caso di parlare del Bologna di Thiago Motta. I rossoblù, infatti, in seguito ai risultati importanti in campionato si ritrovano in piena lotta per un posto utile in Champions League.

Manca da circa vent’anni una partecipazione del Bologna alle competizioni europee. Pertanto, il forte ed importante contributo della presenza del tecnico ha fatto sì che molti giocatori presenti in rosa dessero il massimo proprio in queste partite di campionato.

Fra tutti, sarebbe il caso di parlare di un giocatore che spesso in passato era stato anche avvicinato ad altre squadre. Stiamo parlando del centrocampista offensivo Riccardo Orsolini che più volte sembrava sul punto di lasciare Bologna per raggiungere altri importanti contesti come la Fiorentina.

L’allenatore, però, può ritenersi estremamente soddisfatto del fatto che il suo giocatore sta portando avanti una serie di importanti prestazioni e goal cruciali al punto da regalare vittorie estremamente convincenti alla società. Un rendimento che, se dovesse essere costante, gli garantirà un posto nella Nazionale di Spalletti.

Il talento di Ferguson

Fra i tanti giocatori dei felsinei, sarebbe il caso di parlare anche del forte centrocampista scozzese Lewis Ferguson che ormai è il re degli assist della squadra di Motta. Se il Bologna dovesse arrivare in Europa, alcuni giocatori potrebbero non essere ceduti.

Infatti, la società sicuramente opererebbe un mercato tale da consentire al tecnico di poter portare avanti diverse competizioni nella maniera più giusta e ottimale possibile. Non si sa se l’allenatore resterà seduto in panchina o andrà altrove. Si parlava di ipotesi estere come la Liga spagnola o la Premier League.

Zirkzee pronto ai saluti?

Al momento, però, sembrerebbe che ci sia un altro punto di riferimento dei rossoblù pronto a lasciare la squadra a fine campionato. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, forte attaccante olandese che ha ereditato l’attacco lasciato sguarnito dalla partenza di Marko Arnautović.

Ai canali ufficiali di FC24, il gioiellino olandese ha parlato dei suoi sogni sin da quando era bambino: “I miei obiettivi e i miei sogni, da quando sono bambino, sono vincere la Champions League e giocare in Nazionale olandese.” Da ciò si evince come il suo desiderio possa fare gola alle big d’Italia e d’Europa.