Arabia, non ti voglio | Allegri se la ride, il top player prende la sua decisione: juventino per tutta la vita

Il tecnico della Juventus può essere felice nonostante i recenti risultati. Il suo gioiellino si lega a vita ai bianconeri.

Nonostante l’Inter di Simone Inzaghi si ritrovi al primo posto in classifica, la vera sorpresa del campionato è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri. Definire in questo modo la squadra bianconera potrebbe essere riduttivo ma, a fronte di quanto accaduto nella passata stagione, è lecito poterla vedere con questi occhi.

Le squalifiche ad inizio anno inflitte al centrocampista francese Paul Pogba e al compagno di reparto Nicolò Fagioli sembravano poter essere invalidanti per la linea mediana della squadra del tecnico toscano. Quest’ultimo, però, con un lavoro attento e meticoloso, non ha fatto altro che curare ogni singolo dettaglio per evitare che la situazione degenerasse.

La vera forza del gruppo che attualmente occupa la seconda posizione in classifica è venuta fuori da uno spirito di grinta, determinazione e di rivincita. Giocatori come Gatti, Miretti e Locatelli, giusto per nominarne alcuni, hanno dato prova di poter indossare con onore la casacca della Juventus.

Gli acquisti di Tiago Djalò e Carlos Alcaraz non fanno altro che ben sperare non solo in questa seconda parte di campionato ma soprattutto per la Juventus dei prossimi anni. I recenti passi falsi in campionato rimediati nelle ultime giornate potrebbero rappresentare soltanto un errore di percorso, ma adesso per Allegri e Co. è necessaria una svolta repentina.

Le preoccupazioni irrilevanti

La poca capacità realizzativa, dovuta anche all’assenza del bomber serbo Dušan Vlahović, non ha fatto altro che rallentare ma non bloccare il percorso dei bianconeri in questo campionato. Grandi sono le motivazioni dei calciatori in rosa che non vogliono mollare nemmeno un centimetro di quanto buono dimostrato in questa fase di stagione.

Nonostante la presenza in campo di Arkadiusz Milik, Federico Chiesa e poi del turco Kenan Yildiz, i ragazzi di Allegri non hanno trovato la rete del pareggio e ora si trovano alle calcagna il Milan di Stefano Pioli, sempre più in rampa di lancio. Sebbene da un lato ci sia la gioia per un campionato che sta mettendo i bianconeri nella condizione di dare il massimo, dall’altro l’ultima sconfitta potrebbe indurre l’ambiente a una leggera preoccupazione.

Danilo non si muove

Questo stato d’animo, però, viene assolutamente rincuorato da una delle decisioni prese dalla bandiera della Juventus: Danilo. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il forte difensore centrale brasiliano avrebbe rifiutato delle offerte provenienti dalla Arabia Saudita per continuare il suo percorso al cospetto della Mole Antonelliana.

Il suo obiettivo è quello di giocare il Mondiale con la Nazionale brasiliana nel 2026 e continuare a fare bene proprio nella società bianconera. L’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi alcuni mesi fa non ha fatto altro che rinforzarlo ancora di più. I tifosi lo osannano considerandolo un punto fondamentale non solo del presente ma anche del futuro.