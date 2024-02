Bianconeri beffati, la Fiorentina vince lo scontro | in estate lo portano a Firenze

Il mercato di gennaio è concluso, ma nonostante questo le squadre di Serie A continuano a lavorare. In queste ore la Fiorentina si è inserita per acquistare un giovane talento, superando la concorrenza bianconera: ecco di chi si tratta.

Il calciomercato infiamma sempre i tifosi di tutte le società. Ogni appassionato infatti vorrebbe mettere le mani sul futuro Messi o Ronaldo. Ovviamente, per riuscire a compiere un’operazione del genere ci vogliono molte risorse ben impiegate.

Questo senza considerare che di Messi e di Ronaldo ne nascono molto raramente in giro per il mondo. Ciò non significa che ogni tifoso vorrebbe vedere la sua squadra ricca di talenti in grado di esprimersi al meglio con la maglia della propria squadra del cuore.

Spesso sono i giovani quelli che fanno più rumore. Sono loro, infatti, che hanno ancora il tempo per crescere e sprigionare tutto il loro potenziale. In Italia di certo non è facile riuscire a mettere la mani sui giovani migliori prima degli altri.

Alcune società nel tempo hanno sviluppato un vero e proprio know-how di livello: basti pensare a tutti i calciatori sfornati dal vivaio dell’Atalanta. Altre società preferiscono invece affidarsi allo scouting di talenti in giro per il mondo, specialmente in Sud America, dove la passione per il calcio non manca e i prezzi sono inferiori rispetto ad altri mercati.

Un giovane argentino per Italiano

La Fiorentina degli ultimi anni sta creando una propria identità grazie a Vincenzo Italiano. Spesso la società si è ritrovata a vendere pezzi pregiati, indebolendo così la rosa. Ora, però, nelle mire della dirigenza c’è un difensore argentino che potrebbe diventare importante.

Il suo nome è Nicolas Valentini e attualmente milita nel Boca Juniors. Classe 2001, si tratta di un difensore che ha tutte le carte in regole per fare bene nel campionato italiano. Quest’anno ha già collezionato 34 presenze e un gol.

La concorrenza bianconera sembra battuta

Sul giocatore, però, da tempo è attiva l’Udinese. La squadra di Giampaolo Pozzo è sempre molto attiva per quanto riguarda lo scouting. Durante la finestra di gennaio, il mancato trasferimento di Nehuen Perez al Napoli ha fatto sì che l’acquisto di Valentini non si concretizzasse.

Il difensore argentino ha il contratto in scadenza a dicembre, e questo rinvio potrebbe aver offerto una nuova finestra per l’inserimento della Fiorentina, che ora sembra avvantaggiata sui rivali friulani: non ci resta che attendere il mercato estivo.