Tripletta Inter, dopo Zielinski e Taremi un altro colpo | Fatta per l’erede di Arnautovic

L’Inter sembra aver già buttato le basi in vista del prossimo calciomercato. Ecco quale potrebbe essere il nome nuovo per l’atto di Inzaghi

La stagione dell’Inter è ancora tutta da scrivere. C’è uno scudetto da conquistare e l’auspicio di provare ad emulare il camino in Champions League della passata stagione, ma con un finale completamente diverso. Le grandi squadre però hanno sempre uno sguardo rivolto al futuro, ragion per cui i nerazzurri sono già al lavoro in vista della prossima stagione.

Nonostante non siano ancora stati ufficializzati sembra che la dirigenza interista abbia già “prenotato” Zielinski e Taremi. Entrambi i giocatori si liberano a giugno dalle rispettive squadre d’appartenenza e possono accasarsi dove meglio credono. Due colpi che se confermati potrebbero garantire un miglioramento importante alla rosa a disposizione di Inzaghi.

Ma non finisce qui. Soprattutto se dovesse arrivare il titolo Ausilio e Marotta si ritroverebbero a dover fare qualche regalo alla tifoseria e a tal proposito uno dei nomi più interessanti arriva direttamente dalla nostra Serie A. L’Inter d’altronde ha la necessità di ringiovanire la rosa e di rinforzare soprattutto il reparto offensivo visto che dietro Lautaro Martinez e Thuram non ci sono grandi certezze.

Arnautovic e Sanchez sono spesso alle prese con problemi fisici e considerando che si gioca ogni tre giorni è necessario avere dei ricambi integri e all’altezza. Per questo tra i profili attenzionati c’è un giocatore che nell’ultimo anno ha avuto una crescita a dir poco esponenziale. Vediamo di chi è nello specifico.

Inter via Arnautovic e dentro…

Si tratta di Mateo Retegui, centravanti argentino naturalizzato italiano attualmente in forza al Genoa. È un classe ’99 e quindi nel fiore della sua carriera. Dopo essere arrivato in Italia dal Tigre, il giocatore sembra pronto per il grande salto. Chiaramente partirebbe dietro nelle gerarchie, ma considerando i tanti impegni di certo non faticherebbe a trovare spazio.

Il Genoa però è notoriamente una bottega cara e per il suo centravanti difficilmente si accontenterà di meno di 15 milioni di euro. L’Inter però potrebbe snellire la cifra inserendo qualche esubero nella trattativa. Sono infatti diversi gli elementi che potrebbero far gola al Grifone in vista della prossima stagione.

Come potrebbe cambiare l’attacco dell’Inter nel prossimo mercato

Qualora si dovesse incastrare anche questo tassello l’Inter si ritroverebbe con un attacco a dir poco stratosferico. Lautaro e Thuram continuerebbero ad essere i titolari inamovibili. Alle loro spalle però però ci sarebbero due alternative importanti come Taremi e appunto Retegui.

D’altronde anche Sanchez sembra destinato a lasciare Milano. A 35 anni potrebbe pensare di far ritorno in patria per vivere ancora da protagonista gli ultimi anni di una carriera piuttosto importante in cui si è tolto diverse soddisfazioni. Prima però c’è un tricolore da cucirsi sulla maglia.