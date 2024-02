Harry Kane, ma quale ritorno in Premier: ‘Lo portano in Serie A’ | A giugno parte l’assalto

Harry Kane potrebbe lasciare il Bayern Monaco dopo una sola stagione. L’ipotesi del ritorno in patria è la più accreditata, ma attenzione alla Serie A

Tra i nomi caldi in vista della prossima estate c’è sicuramente quello di Harry Kane. L’attaccante britannico sta facendo benissimo con la maglia del Bayern Monaco (ha messo a segno 29 gol in tutte le competizioni), ma nonostante ciò potrebbe dire addio alla Germania già al termine di questa stagione.

A quanto pare non si sarebbe ambientato a livello personale in Baviera, terra profondamente diversa da quella inglese a cui era abituato. Inoltre qualora non dovesse arrivare nemmeno un trofeo con la compagine di Tuchel continuerebbe a portarsi dietro quella nominata di eterno secondo che lo affligge dagli albori della sua carriera.

Finora infatti nonostante i suoi numeri realizzativi incredibili, non si è mai tolto questa soddisfazioni. Ci è andato più volte vicino con il Tottenham e sperava di poter concretizzare questa sua aspirazione con il Bayern. Anche in Nazionale il destino si è rivelato avverso. La finale dell’Europeo con l’Italia giocata in casa è una macchia indelebile che difficilmente si rimarginerà.

Al momento quindi il ritorno in patria appare la soluzione più probabile. Attenzione però non è detto che non possano inserirsi anche delle formazioni di altri campionati. Bisogna sempre considerare che Kane è ormai un over 30 e molte squadre importanti preferiscono investire su profili più giovani.

Harry Kane e il possibile approdo in Italia

Per questo l’ipotesi Serie A non è solo una semplice suggestione. Inter e Juventus potrebbero farci un pensierino, in particolare i nerazzurri che se dovessero vincere il campionato si ritroverebbero quasi obbligati a dover piazzare un grande colpo per rinnovare le loro ambizioni anche in ambito internazionale.

Kane d’altronde è una sorta di centravanti perfetto. Si può adattare a tutti i moduli e a tutti i contesti tattici. Il gol non gli è mai mancata a prescindere dalle strategie dei vari allenatori che ha avuto negli anni. In Italia potrebbe fare benissimo e aumentare il suo bottino realizzativo e magari vincere anche qualcosa.

Le altre squadre interessate al centravanti inglese

Sulle sue tracce però c’è anche il Chelsea che sta vivendo delle stagioni di transizione dopo i problemi societari. I Blues sperano già dal prossimo anno di poter tornare ad alti livelli, ragion per cui hanno bisogno di qualche innesto di un certo spessore. Kane sarebbe perfetto e anche per lui potrebbe essere la soluzione ideale.

Londra è casa sua e seppur negli anni il Chelsea sia sempre stata una formazione rivale per lui non avrebbe problemi a giocarci. Da non escludere nemmeno un romantico ritorno al Tottenham, anche se al momento appare un po’ più improbabile. Nel calcio però il mai dire mai è d’obbligo, soprattutto in sede di mercato.