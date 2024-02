Milan, adesso non ci sono più dubbi: il trasferimento è definitivo | Telenovela conclusa per sempre

Il Milan ha definito una situazione importante che si protraeva da diverso tempo. Vediamo di cosa si tratta e in che modo si è risolto il tutto

La sconfitta di Monza non scombussola più di tanto i piani del Milan che resta stabile in zona Champions League. I rossoneri per loro fortuna hanno accumulato diversi punti sulle dirette inseguitrici, ragion per cui come è giusto che sia, la squadra sta gestendo le forze per cercare di far bene anche in Europa League.

La competizione europea è un obiettivo concreto per la formazione di Pioli, che spera di poter sollevare il trofeo al cielo nella finale di Dublino in programma il prossimo 22 maggio. D’altronde dopo aver raggiunto la semifinale di Champions League lo scorso anno, il Diavolo vuole continuare a far bene nelle competizioni internazionali.

Oltre che a livello sportivo, fare un cammino lungo in Europa può essere molto importante anche per motivi finanziari. Tra premi per i passaggi dei turni e incassi derivanti dallo stadio possono emergere delle ottime entrate. Sotto questo punto di vista proprio in questi giorni è arrivata una buona notizia.

Il tutto è frutto del perfezionamento di un’intelligente operazione di calciomercato avviata durante il mercato di gennaio e che finalmente sta dando i suoi frutti. Non resta che scoprire di cosa si tratta e quali benefici ha portato al Milan in termini di guadagni. Andiamo ad approfondire la questione.

Krunic-Fenerbahce: arriva il riscatto definitivo

In pratica è scattato ufficialmente il riscatto di Krunic da parte del Fenerbahce. Il club turco con la vittoria ottenuta sul campo del Rizespor si è ufficialmente salvato. Proprio questa era la condizione tassativa che serviva al Milan per poter incassare il denaro della vendita del centrocampista.

Si trattava di una formalità d’altronde. Infatti questa formula era stata concordata più per dare il tempo alla formazione di Istanbul di poter pagare con calma la cifra pattuita come compenso per il riscatto. Era solo una questione di tempo quindi. Krunic dunque è adesso a tutti gli effetti un giocatore del Fenerbahce.

Quanto incassa il Milan dalla cessione del bosniaco

La società rossonera con questa operazione ha guadagnato circa 3 milioni di euro. Krunic dice così addio al Milan dopo essere arrivato nel 2019 e aver vinto lo scudetto nel 2022. Di fatto è sempre stato un gregario piuttosto prezioso, che all’occorrenza ha ricoperto qualsiasi ruolo del centrocampo.

Adesso per lui che ha compiuto da poco 30 anni si apre una nuova fase della carriera in cui la priorità assoluta è giocare. Certo la possibilità di vincere ancora qualche titolo fa sicuramente gola, per questo spera di poter ottenere il massimo traguardo in campionato sotto l’attenta guida di İsmail Kartal.