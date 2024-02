Kvaratskhelia è già nel mirino: con questa offerta sarà addio | Nessuna squadra potrebbe rifiutare

Il futuro di Kvaratskhelia sembra essere lontano da Napoli. Se dovesse realmente arrivare la mostruosa proposta il georgiano potrebbe lasciare la città partenopea

Tra alti e bassi la seconda stagione napoletana di Khvicha Kvaratskhelia si sta rivelando comunque positiva. Chiaramente era difficile ripetersi a pieno dopo lo strepitoso campionato della passata stagione. Le qualità del georgiano però sono indubbie e stanno attirando l’attenzione di diversi club.

La scorsa estate il Napoli ha posto una sorta di veto sulla sua cessione. Dopo l’addio obbligato di Kim il presidente De Laurentiis non voleva smantellare la squadra che aveva riportato il titolo all’ombra del Vesuvio dopo ben 33 anni e ha resistito ad ogni tipo di assalto per il suo gioiello.

A giugno però la musica potrebbe essere diversa. La possibilità di incassare una cifra importante non può non essere presa in considerazione in questo calcio dove le plusvalenze sono di vitale importanza. Inoltre il Napoli ha bisogno di rinnovare. Il gruppo che ha scritto la storia sembra già essere arrivato a fine ciclo e quindi un rinnovamento è più che d’obbligo.

A 23 anni appena compiuti ha ancora tutta una carriera dinanzi e questo potrebbe essere il momento giusto per fare quel salto di qualità definitivo in una delle principali squadre del vecchio continente. La sensazione è con la maglia azzurra abbia già raggiunto il suo apice da un punto di vista dei risultati e ciò comporta l’inseguimento di nuovi traguardi da rincorrere altrove.

Kvara: qual è la squadra che lo ha messo nel mirino

Una delle papabili pretendenti potrebbe essere il Barcellona che il prossimo anno dovrebbe inaugurare il nuovo Camp Nou. L’auspicio è di farlo con nuove stelle da poter esibire nella struttura che supererà i 100.000 posti a sedere. D’altronde i blaugrana hanno sempre avuto un certo debole per i giocatori come Kvara.

Dribbling, corsa e giocate d’alta scuola sono tra le sue caratteristiche peculiari e pur di poterle avere a disposizione il Barca potrebbe versare nelle casse del Napoli una cifra che oscilla tra i 90 e i 100 milioni di euro. Laddove dovesse davvero pervenire una proposta simile, il presidente De Laurentiis difficilmente potrebbe rispedirla al mittente.

L’importanza del georgiano per la conquista del terzo scudetto

La piazza dal canto suo è legatissima al giocatore e non potrebbe essere diversamente visto il suo prezioso contributo per il raggiungimento del tricolore lo scorso anno. Con 12 gol e 13 assist in 34 presenze è stato insieme ad Osimhen uno dei simboli di una vittoria che resterà negli almanacchi del calcio italiano e non solo.

Purtroppo però nel calcio moderno i sentimentalismi non sono per niente contemplati. Dunque, la storia di Khvciha nella città del sole e del mare potrebbe davvero concludersi tra pochi mesi. Il lieto fine però è già arrivato. Anche in caso di addio la favola sarà tramandata alle future generazioni azzurre.