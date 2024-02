Koopmeiners costa troppo, Giuntoli stringe per l’alternativa | Scacco matto in casa nerazzurra

Il centrocampista dell’Atalanta è in cima alla lista dei desideri della Juventus per la prossima stagione. Il costo eccessivo però sta spingendo Giuntoli a valutare delle alternative

L’interesse della Juventus per Teun Koopmeiners non è di certo un mistero. Ormai è qualcosa di ampiamente risaputo, ma ciò non significa che l’affare andrà per forza in porto. Infatti la prossima estatate andranno valutati diversi aspetti, in primis la valutazione definitiva che l’Atalanta farà dell’olandese.

Fino a qualche tempo fa si parlava di poco più di 40 milioni di euro, ma il rendimento e lo score realizzativo del centrocampista che anche quest’anno si sta confermando su livelli eccelsi potrebbero portare la Dea a rivedere la sua posizione. Non è da escludere che possano essere richiesti anche 60-70 milioni di euro.

Cifre folli per i club di casa nostra che non possono più permettersi questo genere di investimenti per un singolo giocatore. Certo la Juventus potrebbe ottenere nuove risorse da una possibile cessione di Chiesa, ma con questi presupposti l’affare si preannuncia decisamente molto difficile.

Per questo in casa Juve si stanno sondando dei profili alternativi che seppur non siano del medesimo livello dell’AZ Alkmaar sono comunque decisamente interessanti. A tal proposito c’è un altro talento dei bergamaschi che potrebbe far gola alla Vecchia Signora, desiderosa di rinforzare il proprio centrocampo.

Juventus: qual è potrebbe essere la principale alternativa a Koopmeiners

Il profilo attenzionato è quello di Ederson, centrocampista brasiliano che sta garantendo a Gasperini quantità e qualità con una continuità impressionante. L’ex calciatore della Salernitana può essere l’elemento giusto in grado di dare quel tocco di classe alla mediana bianconera, che sotto questo punto di vista non ha molte alternative.

A rendere fattibile l’affare è il prezzo del cartellino del giocatore che è di gran lunga più congruo con quelle che sono le esigenze economiche attuali del club bianconero. Con una proposta tra i 25 e i 30 milioni di euro l’affare si può chiudere. La Juventus inoltre potrebbe far abbassare la quotazione inserendo nella trattativa qualche giovane che potrebbe far gola al club lombardo.

Ederson sempre più indispensabile per Gasperini: il brasiliano è ponto al grande salto

Lo score di Ederson in questa stagione recita 22 presenze 5 gol e 1 assist in campionato. Anche in Europa League in 5 apparizioni ha lasciato il segno timbrando il cartellino nel match d’esordio contro i polacchi del Rakow. Ancora nessuna gioia in Coppa Italia, ma considerando che c’è ancora la doppia semifinale contro la Fiorentina e un’eventuale finale da giocare c’è ancora tempo per incrementare il bottino.

Alla Juventus queste caratteristiche in mezzo al campo mancano e per poter tornare a fare la voce grosse in Italia come accadeva fino a qualche anno fa, c’è bisogno di mettere in rosa calciatori di questo tipo. Non sarà semplice visto che l’Atalanta è notoriamente bottega cara. Le vie del mercato però sono infinite.