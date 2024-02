Mi manda Hojlund | Il bomber infiamma la Serie A: sulle sue tracce c’è già una Big

Il centravanti ha mostrato subito di che pasta è fatto. Il suo nome è già sul taccuino di diverse società italiane.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, fino allo scorso anno poteva contare sulle doti tecniche di uno dei bomber più prolifici della nazionale danese. Stiamo parlando di Rasmus Winther Højlund che, attualmente milita nel Manchester United che ha puntato tutto sul giovane centravanti anche per i prossimi anni.

Quando nella scorsa estate è avvenuta la sua cessione a titolo definitivo, i tifosi bergamaschi erano preoccupati su chi potesse sostituirlo degnamente in rosa dato che le sue doti tecniche e fisiche sembravano essere tali da paragonarlo all’altro calciatore nordico norvegese Håland.

Ora, però, sembra che il tecnico Gasperini abbia trovato il nuovo bomber non in Gianluca Scamacca che poteva sembrare essere il grande realizzatore offensivo di questa nuova annata dei bergamaschi.

Infatti, la grande sorpresa è sicuramente il centrocampista offensivo belga Charles De Ketelaere proveniente dal Milan. Sebbene quest’ultimo nella scorsa stagione sia stato un vero oggetto misterioso in grado di non lasciare il segno nella squadra rossonera, quest’anno è letteralmente esploso grazie anche alle aspettative sicuramente meno incombenti rispetto a quelle della passata annata.

CDK è rinato a Bergamo

L’Atalanta, che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto, sembra assolutamente intenzionata a sborsare la cifra prevista per accaparrarsi le sue doti tecniche anche per il prossimo futuro. Sebbene Charles De Ketelaere sia il nuovo punto di riferimento offensivo dell’Atalanta, Gasperini attende il bomber nigeriano Ademola Lookman impegnato fino alla finalissima persa contro la Costa d’Avorio in Coppa d’Africa.

Quest’ultimo, insieme all’altro bomber dell’Atalanta l’olandese Teun Koopmeiners sicuramente darà un importante contributo al fine di garantire alla Dea una qualificazione utile per le prossime competizioni europee.

Odgaard è il nuovo bomber dei rossoblù

Ora, però, l’Atalanta non sembra essere intenzionata a voler puntare nuovamente su un nuovo centravanti danese. Infatti, sembra proprio che sia un’altra società importante di Serie A ad aver vinto l’ennesima scommessa.

Stiamo parlando del Bologna di Thiago Motta, che nell’ultima partita di campionato vinta 4-0 contro il Lecce di D’Aversa, abbia brillato il bomber Jens Odgaard che, sembra avere tutte le caratteristiche utili per diventare l’erede del bomber olandese Joshua Zirkzee che il prossimo anno potrebbe approdare in una big di Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbero sia il Napoli che il Milan. Mentre sul giovane danese dei felsinei potrebbero farsi avanti società come Inter e Juventus.