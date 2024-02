Ce lo volevano portare via | Il top player resta a Torino: la decisione è definitiva

La dirigenza ha fatto una scelta importante. I tifosi ringraziano e continuano a sognare traguardi importanti.

La Juventus di Massimiliano Allegri è sicuramente da considerare una delle squadre da battere in questa fase di campionato. Infatti, i bianconeri stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola non solo per infastidire l’Inter, ma anche per assicurarsi un posto in Champions League.

Dopo la scorsa annata di eventi poco fortunati, la stagione in corso si sta rivelando estremamente positiva. Il lavoro meticoloso svolto da Cristiano Giuntoli non ha fatto altro che arricchire la rosa del tecnico toscano in modo impeccabile e senza troppi voli pindarici.

Sebbene i bianconeri siano reduci da due sconfitte consecutive in seguito agli scontri contro Inter e Udinese, la lotta per lo Scudetto è ancora valida e c’è da pensare che fino alla fine possano lottare per provare il colpo ai danni dei nerazzurri. Il lavoro straordinario che Massimiliano Allegri sta portando avanti con i suoi ragazzi lo si evince anche dalla capacità di superare le difficoltà presenti ad inizio stagione.

Fronteggiare due squalifiche importanti e a lungo termine avrebbe potuto lasciare spazio a pensieri difficili o a interventi immediati sul mercato. Il tecnico, però, dall’alto della sua grande esperienza e del suo modus operandi, ha messo al servizio della società tutte le sue grandi qualità e doti tecniche per tamponare il tutto con gli elementi validi presenti attualmente in squadra.

Gli interventi importanti

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, arrivato a Torino la scorsa estate, ha operato diversi colpi di mercato soprattutto nella sessione invernale, in cui è riuscito a portare Carlos Alcaraz e ha riportato in Italia, dopo una breve parentesi al Milan, Tiago Djalò.

Ora, con tutti gli elementi in rosa e con la possibilità di recuperare sin da subito l’attaccante serbo Dušan Vlahović, ci sono tutte le carte giuste per concludere una stagione ricca di soddisfazioni. Torino, però, in Serie A non ha solo la Juventus, ma anche la squadra granata del presidente Urbano Cairo.

Buongiorno resta a Torino (per ora)

Proprio nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione importante che riguarda uno dei difensori cardine della squadra allenata da Ivan Jurić. Stiamo parlando del forte difensore centrale Alessandro Buongiorno, che è entrato di diritto anche nell’ottica della Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, durante la conferenza stampa, il responsabile dell’area tecnica dei granata, Davide Vagnati ha così commentato le telefonate giunte per il forte centrale: “Poteva andare via anche questo inverno? Qualche telefonata è arrivata, ma non era il momento di valutare certe cose. Non abbiamo questa necessità di fare cassa.”